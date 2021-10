O policial penal William Ferreira Júnior - Divulgação Seap

O policial penal William Ferreira JúniorDivulgação Seap

Publicado 09/10/2021 09:35 | Atualizado 09/10/2021 09:59

Rio - O policial penal William Ferreira Júnior foi selecionado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para participar de um projeto de pesquisa sobre o crime organizado nos presídios e tráfico de drogas em perspectiva regional. O projeto, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) visa, no âmbito prisional, fortalecer os esforços interagências do Brasil para enfrentar o crime organizado no sistema penitenciário nacional, incluindo apoio à gestão penitenciária.



O policial penal apresentou, em 2019, um artigo acadêmico durante o congresso da Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA), em Boston, nos Estados Unidos. Na ocasião, William falou sobre a pesquisa etnográfica e sobre os encarcerados do Bangu 5, que são ligados ao Comando Vermelho, desenvolvida durante sua graduação em Segurança Pública.



"Tudo começou com uma reportagem que li sobre um jornalista investigativo dos Estados Unidos, que se propôs a fazer o processo seletivo pra atuar como agente prisional em uma cadeia de Nova York. É uma oportunidade grandiosa. Motivo de orgulho para mim e para minha família. E tenho consciência de que nada disso seria possível sem a expertise adquirida na SEAP", afirmou William.



Para o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Fernando Veloso, o convite da ONU para um representante da Seap é extremamente honroso para toda a secretaria.



"A importância do estudo acadêmico é muito grande para o crescimento dos policiais penais em suas carreiras e o exemplo do William é fator motivador para toda a categoria. Vendo o exemplo do companheiro, outros devem seguir esse caminho para conseguir posições relevantes na área acadêmica", disse Veloso.