Ação conjunta entre PM e Civil apreende pássaros silvestres e prende homem que mantinha as aves em cativeiro Divulgação

Publicado 09/10/2021 07:53

Rio - Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil resultou na prisão de um homem e na apreensão de aves silvestres que eram mantidas em cativeiro e comercializadas de forma ilegal em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (8).

Além das aves, a polícia também apreendeu uma espingarda calibre 12 e cerca de 20 cartuchos do mesmo calibre.

A ocorrência foi realizada pelo setores de inteligência do 40º BPM (Campo Grande) e pelo núcleo de investigação da 35ª DP (Campo Grande). O homem que mantinha as aves em um cativeiro foi encontrado na Rua do Bosque. Ele vai responder por crime ambiental.

Aves apreendidas

. Um tiziu

. Um trinca-Ferro

. Um papagaio

. Um azulão

. Oito filhotes de papagaio

. Dois filhotes de aves rara

Todo o fato foi registrado na Delegacia de Campo Grande, onde o acusado restou preso.