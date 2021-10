Cidade do Rio realiza neste sábado a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na Zona Norte - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 09/10/2021 09:19

Rio - A Campanha de Vacinação Antirrábica no município do Rio será realizada, neste sábado (9) , em cerca de 150 postos de vacinação, distribuídos por 38 bairros da Zona Norte da cidade, incluindo Inhaúma, Irajá, Méier, Penha e Ramos, entre outros. A campanha da Prefeitura do Rio teve início no último dia 25 e será dividida em cinco grupos de bairros , para atender a todas as localidades do município. A vacinação acontece a cada dois sábados, das 9h às 17h.