Ique Moraes levou a Antonieta para receber a vacina antirrábica no posto do Hospital Rocha Maia, em BotafogoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 25/09/2021 12:31 | Atualizado 25/09/2021 13:56

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa), iniciou, neste sábado (25), a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos. Até 27 de novembro, a ação contemplará todos os bairros da cidade, divididos em cinco grupos de forma escalonada, sendo uma região a cada data do calendário. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a expectativa é vacinar 670 mil animais até o dia 30 de novembro.

“A vacina antirrábica é fundamental. A gente não tem um caso de raiva humana na cidade do Rio há muito tempo e espera que isso nunca aconteça. Então, é muito importante que todo mundo que tenha um animal vacine anualmente. A adesão está muito boa. Só no dia de hoje a gente espera vacinar mais de 10 mil animais”, disse Soranz ao DIA.

O professor de dança, Ique Moraes, de 30 anos, aproveitou o início da campanha e levou a cachorrinha Antonieta para receber a vacina no posto do Hospital Rocha Maia, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Dono da Antonieta há 5 anos, Ique contou que ela ficou tranquila tomando a vacina antirrábica.

"Eu sempre levei ela nas campanhas de vacinação. Quando não tinha (campanha) e estava no prazo, eu levava ela na Mangueira. Eu acho que tinha que ser mais constante, como as outras vacinas, para evitar a contaminação dos bichos quando eles fazem passeios, já tem tanta coisa, as vezes tem carrapato, então, é importante ter a vacinação em dia", disse o professor de dança.

O aposentado, Renato Lisboa de Souza, de 69 anos, também levou o Thug para vacinar contra a raiva. O dono do Thug, há 7 anos, contou que o movimento no posto do Hospital Rocha Maia estava tranquilo. "Eu levo sempre quando tem a campanha. É bom porque muito animalzinho fica exposto, aí está arriscado morcego morder, contaminar e dar raiva".

O autônomo, Pedro Moreira de Lacerda, de 27 anos, é dono da Lola há um pouco mais de um ano e garantiu que mantém a vacinação da pet em dia. "A gente dá (a vacina) anualmente para a prevenção da doença. A gente vai ter uma criança agora e se preocupa com a vacinação dela (da Lola)".

Pedro também levou a Lola para vacinar no posto do Hospital Rocha Maia neste sábado. "Foi super tranquilo, não tinha fila, estava bem organizado. A gente entrou rápido com a Lola e ela ficou quietinha, não ficou agitada", contou.

A coordenadora de Vigilância de Zoonoses, Kemle Miranda, explicou que a vacinação deve ser realizada anualmente em todos os cães e gatos que estejam saudáveis e tenham mais de 3 meses de idade.

“A vacina antirrábica animal é a principal forma de prevenção da doença. A vacina tem que ser feita anualmente, independente da data que o animal tomou a vacina. A gente está com uma vacina muito segura”, disse a especialista.

A campanha de vacinação antirrábica foi dividida em cinco etapas na cidade do Rio, separado por bairros. Neste primeiro dia da campanha (25), ao todo, estão disponíveis 128 postos de vacinação localizados em 33 bairros da cidade, incluindo Centro, Zona Sul, Ilha do Governador, São Cristóvão e Tijuca. Além dos postos de vacinação, a campanha também conta com dois drive-thrus, na Tijuca e na Ilha do Governador. A vacinação acontece das 9h às 17h.

“A gente recomenda que todo mundo que tenha um animal olhe no site da secretaria , porque a vacinação ocorre por localidade”, disse Soranz.

Além da campanha anual promovida pelo Ivisa, a vacinação antirrábica está disponível ao longo de todo ano no CCZ, em Santa Cruz, e no Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, para garantir o cumprimento da recomendação da aplicação de uma dose de vacina a cada doze meses para cães e gatos domésticos.

Segundo Kemle Miranda, a campanha foi adiada na cidade devido ao caso de Magé, em que 11 cachorros morreram após tomarem supostamente a vacina antirrábica . No caso, a vacina tinha sido trocada por insulina para uso em humanos. “Nós adiamos a vacina para a gente ter certeza da segurança do imunizante por causa do que aconteceu em Magé”, afirmou.

O secretário ainda garantiu que a ocorrência na cidade de Magé não tem relação com o município do Rio. “Foi um erro humano. A Secretaria de Estado de Saúde investigou que houve um erro”.

Confira o calendário de vacinação antirrábica no Rio:

25/09 – 1º grupo

Alto da Boa Vista, Andaraí, Benfica, Botafogo, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Copacabana, Cosme Velho, Estácio, Flamengo, Gávea, Glória, Grajaú, Ilha do Governador, Ipanema, Jardim Botânico, Laranjeiras, Leblon, Leme, Mangueira, Maracanã, Praça da Bandeira, Rio Comprido, Rocinha, Santa Teresa, São Conrado, São Cristóvão, Tijuca, Urca, Vidigal, Vila Isabel.

09/10 – 2º grupo

Abolição, Água Santa, Bonsucesso, Brás de Pina, Cachambi, Colégio, Cordovil, Encantado, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Irajá, Jacarezinho, Jardim América, Lins de Vasconcelos, Manguinhos, Méier, Olaria, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Piedade, Pilares, Ramos, Rocha, Tomás Coelho, Turiaçu, Vaz Lobo, Vigário Geral, Vila Kosmos, Vila da Penha, Vicente de Carvalho, Vista Alegre.

23/10 – 3º grupo

Acari, Anchieta, Barra da Tijuca, Bento Ribeiro, Cascadura, Cavalcanti, Cidade de Deus, Coelho Neto, Costa Barros, Engenheiro Leal, Guadalupe, Honório Gurgel, Jacarepaguá, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Quintino, Pavuna, Recreio dos Bandeirantes, Ricardo de Albuquerque, Vargem Grande, Vargem Pequena,

06/11 – 4º grupo

Bangu, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Sulacap, Vasconcelos, Vila Kennedy.

27/11 – 5º grupo

Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Sepetiba.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno