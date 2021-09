Polícia intercepta feira que comercializada ilegalmente pássaros em Honório Gurgel - Divulgação

Polícia intercepta feira que comercializada ilegalmente pássaros em Honório GurgelDivulgação

Publicado 25/09/2021 13:43

Rio - A Polícia Militar Ambiental, com o apoio da Superintendência Integrada de Combate aos Crimes Ambientais (Sicca) do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), apreendeu na manhã deste sábado 12 pássaros silvestres que estavam sendo comercializados ilegalmente em uma feira na Rua Quatiara, em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio. De acordo com os militares, ao perceberem a chegada das equipes, os criminosos correram para o interior da comunidade da Palmerinha, local controlado pela facção do Comando Vermelho.



Na fuga, três caixas de transporte e duas gaiolas, contendo 12 pássaros da fauna silvestre, foram deixados para trás. O material e os animais foram recolhidos e encaminhados à 40ª DP (Honório Gurgel), onde a ocorrência foi registrada.

O tráfico de animais silvestre é considerado Crime Ambiental de acordo com a Lei nº 9.605/1998. Segundo o Art. 29 "Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida", resulta em penalidades como detenção de seis meses a um ano, e multa.



As denúncias podem ser feitas no telefone do 190.