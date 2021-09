Rio segue com alta taxa de óbitos pela doença 5,13% - Reprodução

Publicado 25/09/2021 18:00

Rio - Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 1.278.906 casos confirmados e 65.613 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 875 novos casos e 115 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,13%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.207.305 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 48%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 26%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 6 pessoas e não há filas para a enfermaria.

Rio encerra vacinação por faixa etária neste sábado



A cidade do Rio de Janeiro encerra neste sábado a vacinação por faixa etária contra a covid-19 . De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, agora todas as pessoas acima de 12 anos poderão se vacinar em qualquer posto de saúde da cidade. Aquelas que aguardam pela segunda dose, devem seguir o dia em que foi marcada a aplicação.

"A partir de hoje fica disponível para qualquer pessoa acima de 12 anos poder se vacinar em qualquer posto de saúde. Então, se encerra a vacinação da primeira dose na cidade do Rio", afirmou Soranz. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou ao DIA que ainda não foi definido se a vacinação ocorrerá todos os dias da semana. A expectativa é que saia uma resposta neste domingo (26). Além disso, ainda não é possível saber se as pessoas poderão escolher qual vacina tomar.