Samuel foi alvejado na manhã deste sábado - Reprodução

Samuel foi alvejado na manhã deste sábadoReprodução

Publicado 25/09/2021 20:20 | Atualizado 25/09/2021 21:27

Rio - Sônia Bonfim, mãe do estudante Samuel Vicente, de 18 anos, e mulher de William Vasconcelos, de 38, contou ao "RJ2", da Globo, que não houve troca de tiros no momento que os dois foram morto s, na manhã deste sábado, no Complexo do Chapadão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, durante uma ação da Polícia Militar. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Familiares afirmaram que pai e filho estavam levando a namorada do rapaz, Camily da Silva Polinário, a uma UPA da região pois a jovem estava passando mal em uma festa. Camily e uma quarta vítima, ainda não identificada, também foram baleadas. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas Samuel e William não resistiram.

"Não teve troca de tiros. Eles estavam em uma festa em Vilar dos Teles, minha nora passou mal e meu marido colocou ela na moto junto com meu filho para levar ela na UPA. Não deu tempo porque eles foram alvejados no meio caminho", disse Sônia em entrevista à TV.

A mulher contou que estava a pé e ouviu os tiros que alvejaram a família. Ainda segundo ela, o sonho do filho era estudar para ser policial militar. "Eu escutei os tiros. Meu marido era trabalhador, ele trabalhava na farmácia ao lado da minha casa. Meu filho é estudante [...] o sonho dele era fazer militar-cívico porque ele queria ser da PM", disse emocionada ao "RJ2".

Versões conflitantes

No entanto, de acordo com a PM, agentes foram atacados a tiros por criminosos armados enquanto estavam em patrulhamento pela Rua Alcobaça. Após cessar o confronto, a equipe diz ter encontrado três suspeitos feridos. Com eles, a PM afirmou ter encontrado duas pistolas, carregadores, munições, um conversor para submetralhadora, dois rádios comunicadores e drogas. A família nega esta versão.

"A ação teve objetivo de coibir o roubo de veículos e carga na região. Posto que a análise dos dados de inteligência da unidade mostraram que houve um aumento destes crimes na área. Após estabilizar a situação, a equipe localizou três suspeitos feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Com os acusados, os policiais apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, um conversor para submetralhadora, dois rádios comunicadores e material entorpecente", disse a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar em nota.