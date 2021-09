Vereador bolsonarista Nikolas Ferreira - Instagram / Reprodução

Vereador bolsonarista Nikolas FerreiraInstagram / Reprodução

Publicado 25/09/2021 18:38 | Atualizado 26/09/2021 07:25

Rio - O vereador bolsonarista Nikolas Ferreira (PRTB), de Belo Horizonte, foi barrado no Cristo Redentor na tarde deste sábado por não apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19. Em um vídeo gravado em seu perfil oficial no Instagram, o político, de 25 anos, critica a medida adotada no Rio de Janeiro.

Ele, que é conhecido por não concordar com as ações de isolamento social, pergunta para uma funcionária do local: "Está falando sério? A pessoa que não tem, já era, acabou, não pode entrar?", a mulher então responde: "Volta para casa!". Nikolas questiona: "E todo mundo aceita isso de boa?", a funcionária diz que é o decreto do estado e ele retruca: "Pode ser decreto, pode ser o que for, eu não falei que é certo".

Por fim, Nikolas afirma que não tomou a vacina contra a covid-19 por não se sentir seguro. "É uma escolha minha. Não sou contrário a vacina. Sou contrário a obrigatoriedade e principalmente a segregação das pessoas.

O secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, comentou os vídeos do vereador no Twitter. "Ele pode se vacinar em qualquer uma das 280 unidades de saúde hoje até as 17h, é só chegar, e para primeira dose não precisa morar no Rio".