Mutirão do Detran aconteceu neste sábadoRogério Santana / Detran

Publicado 25/09/2021 17:35

Rio - Neste sábado, o Detran realizou um mutirão especial de atendimento para a emissão de carteiras de identidade para estudantes que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibulares ou exames como o do Colégio Militar e o do Pedro II.



Em mais de 100 postos, em todo o Estado do Rio, foram oferecidos os serviços de primeira e segunda vias de identidade, mediante comprovação de inscrição.



"Realizamos uma força-tarefa para ajudar os estudantes que vão fazer as provas de diversos vestibulares. Pretendemos repetir o mutirão em mais duas datas, ainda este ano. É importante que todos os estudantes verifiquem os documentos com antecedência, para que ninguém seja prejudicado”, explicou o presidente do Detran do Rio, Adolfo Konder.



Na unidade de identificação civil do Largo do Machado, na Zona Sul, a estudante Michele Silva, de 31 anos, fez a segunda via do documento. “Vou prestar o Enem no final do ano e vim tirar a segunda via da minha identidade. É importante que o Detran continue a fazer esses mutirões, principalmente aos sábados, para atender com mais praticidade quem não consegue ir aos postos nos dias de semana”, disse.



Sábado de atendimentos



Neste dia, o departamento também realizou o mutirão para os serviços de habitação e veículos. Mediante agendamento prévio, os usuários foram atendidos para fazer serviços muito procurados, como renovação de habilitação e transferência de propriedade de veículos.