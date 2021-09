Suspeito de estupro é preso por policiais da 152ª DP (Duas Barras) - Reprodução

Publicado 25/09/2021 16:21

Rio - Policiais da 152ª DP (Duas Barras) prenderam, na última sexta-feira (24), um homem suspeito estuprar uma criança de 7 anos e ameaça-la com uma arma para cometer o crime na Região Serrana do Rio. O caso foi descoberto depois que a vítima ouviu uma conversa entre parentes, em que uma das familiares relatava abusos que sofreu quando ainda era criança. Após ouvir o relato, a menina disse que também sofria os mesmos atos e o homem foi denunciado.

Na casa dele, os policiais apreenderam a arma usada para ameaçar a criança. As investigações apontaram que o acusado cometia os abusos havia cerca de seis meses. No entanto, ele não levantava suspeitas por ser próximo da família da criança. Segundo os agentes, ele praticava os atos em troca de presentes e dinheiro.



Em uma das ações, o homem mostrou uma arma de fogo para a criança, que descreveu o objeto na delegacia durante seu depoimento. As provas foram coletadas, a prisão preventiva foi decretada pela Justiça e ele acabou preso.



Segundo o delegado Diogo Schettini, titular da 152ª DP e responsável pela investigação, grande parte dos abusos sexuais contra crianças são praticados por parentes ou pessoas do convívio da vítima e os responsáveis devem ficar atentos a qualquer evidência neste sentido.