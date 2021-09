Animal participava de um treinamento em São Cristóvão - Divulgação

Animal participava de um treinamento em São CristóvãoDivulgação

Publicado 25/09/2021 14:53 | Atualizado 25/09/2021 16:44

Rio - Um dos cães do Grupamento de Cães de Guarda (GCG) encontrou 200 pinos de cocaína na manhã deste sábado (25), na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O animal executava comandos de obediência durante um treinamento que acontece diariamente no local com a 1ª Inspetoria da Guarda Municipal (Centro).

Os pinos estavam escondidos em uma gruta dentro de uma sacola entre as folhagens. Os agentes também encontraram uma trouxinha de plástico com maconha. Após apreender o material, os agentes o levaram para a 17ª DP (São Cristóvão), onde ficou apreendido.

Importunação sexual

Na noite desta sexta, guardas municipais conduziram à delegacia um homem por importunação sexual na Leopoldina. Os guardas da 1ª Inspetoria (Centro) patrulhavam a região, na altura do IML, quando foram acionados pelo motorista de um coletivo, onde estava acontecendo o tumulto. A vítima relatou que o acusado estava sentado ao seu lado e colocou a genitália para fora da roupa e começou a assediá-la.

Os guardas levaram o homem para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), localizada na Praça Tiradentes, onde o caso foi registrado. Na unidade foi constatado que ele já tinha mais duas passagens pelo mesmo tipo de crime.