Manutenção da SuperVia suspende seis paradas em estações da Zona Norte | Rio de Janeiro | O Dia

SuperVia suspende seis paradas na Zona NorteReginaldo Pimenta

Publicado 25/09/2021 14:44

Rio - A SuperVia informou, na manhã deste sábado, que os trens para a Central do Brasil não farão paradas nas estações do Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e São Francisco Xavier, todos na Zona Norte do Rio. Segundo a concessionária, a interdição será mantida até às 19h por conta de uma manutenção na rede aérea. A estação Praça da Bandeira também não está recebendo paradas neste sábado, também devido à manutenção.



A empresa reforçou o pedido para que os passageiros tenham atenção às estações de transferências.

Estudo prevê que tarifa dos trens pode passar de R$ 7, caso não haja acordo

A Casa Fluminense e o Observatório dos Trens lançaram, nesta sexta-feira (24), o documento 'Recomendações para a modernização dos trens da Supervia', com sugestões para melhorar a vida de quem depende do transporte.

O estudo recomenda a melhoria do sistema ferroviário em cinco aspectos. Um deles é mudar a base de cálculo da tarifa da Supervia, atualmente em R$ 5,90. O documento prevê que caso não haja um acordo, a passagem pode chegar a R$ 7,73 em fevereiro de 2022.