Chefe de quadrilha especializada em receptação e venda de celulares roubados é preso em flagrante - Divulgação

Chefe de quadrilha especializada em receptação e venda de celulares roubados é preso em flagrante Divulgação

Publicado 25/09/2021 11:45

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos de Furtos de Cargas (DRFC) prenderam nesta sexta-feira Marlon da Silva Lima. Investigações apontam que ele atua como chefe de uma quadrilha especializada em encomendar e receptar iPhones roubados.

Marlon foi preso em flagrante no Mercado Popular da Uruguaiana, conhecido como Camelódromo, no Centro do Rio. Com ele os agentes apreenderam 10 aparelhos de telefone produtos de crime de roubos e furtos.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha encomendava e receptava aparelhos roubados nas mais diversas regiões do estado, como nos bairros do Flamengo, Botafogo, Tijuca, Jacarepaguá e em outros municípios, como Caxias, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Após a receptação dos aparelhos, a quadrilha passava então a tentar desbloqueá-los usando de artifícios como mensagens enganosas e conversas simuladas, onde os bandidos assumiam a identidade de um amigo ou parente para obter a senha de acesso da conta ICloud. O próximo passo então era de vasculhar o conteúdo do aparelho no intuito de acessar contas em bancos virtuais, aplicações e outras formas de golpe.

As investigações apontaram que o grupo criminoso contava com integrantes de outro estado, responsável pelo processo de desbloqueio. "Apurou-se também que o grupo chegava a receptar cerca de 80 aparelhos por mês, o que corresponde a mais de 320 mil reais".



A quadrilha tinha predileção por aparelhos das últimas gerações da marca iPhone cujo valor de venda era maior. Um aparelho desbloqueado e resetado chegava a valer R$ 4 mil para venda. Já os que não se conseguia acessar a senha, o valor auferido era de cerca de R$ 700 e os mesmos serviam apenas como fonte de peças de reposição.



Além dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa, ele será investigado por outros delitos, já que utilizavam recursos para burlar os dispositivos de segurança, além de divulgarem conteúdo íntimo das vítimas.