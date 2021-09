Neneco á acusado de gerenciar o tráfico de drogas na Cidade de Deus e foi preso na saída da Rocinha - Divulgação

Publicado 25/09/2021 12:57

Rio - Apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas na Cidade de Deus, Marcos Paulo Leite da Silva Leão, o Neneco, de 39 anos, foi preso na manhã deste sábado (25) por policiais militares da UPP Rocinha. Ele era considerado foragido da Justiça do Rio e foi abordado na Estrada da Gávea, na Zona Sul do Rio.

Equipes do Setor de Inteligência receberam informações de de que traficantes da Cidade de Deus havia passado a noite na Rocinha e estavam saindo da comunidade e seguiam para a Zona Oeste.

De acordo com a PM, uma equipe da UPP Rocinha conseguiu abordar um dos gerentes do tráfico da Cidade de Deus. Neneco não estava armado, mas contra ele foi identificado mandado de prisão por tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a 11ª DP (Rocinha).

Seguindo as diretrizes do CMT da UPP Rocinha, com o intuito de reduzir os índices de criminalidade através da ordem de Operações 048/2021, com informações de que traficantes da Cidade de Deus estariam saindo da comunidade da Rocinha através de monitoramento pelas redes sociais, colaboradores e trabalho em conjunto com as guarnições da UPP Rocinha, obteve êxito após a guarnição do GTPP abordar em atitude suspeita o nacional * Marcos Paulo Leite da Silva Leão , de 39 anos, de vulgo “NENECO”, na Estrada da Gávea, próximo ao Clube Emoções, que após realizar a revista pessoal, a guarnição solicitou ao Núcleo de Inteligência da UPP Rocinha para realizar o sarque, que após a consulta foi constatado mandado de prisão em seu desfavor pelo crime do Art. 33 *LEI DE DROGAS, expedido em 10/06/2020, pelo Tribunal de Justiça do RJ – Comarca da Capital, nº do Mandado de Prisão 0241675-34.2012.8.19.0001.01.0001.04, nº do processo 0241675-34.2012.8.19.0001, procedimento 032-10451/2011, pela 32ªDP, que o acusado possui em sua ficha criminal 05 (cinco) anotação por Tráfico de Drogas e Lesão Corporal, de acordo com informações de colaboradores o acusado é uns dos gerente do Tráfico de Drogas da Comunidade Cidade de Deus, na localidade conhecida como Treze. A guarnição encontra-se nesse momento na 11ª DP apresentando o fato para Autoridade Policial.