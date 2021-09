Vacinação contra a covid-19 no Planetário da Gávea - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/09/2021 15:16 | Atualizado 25/09/2021 18:50

Rio - A cidade do Rio de Janeiro encerrou neste sábado a vacinação por faixa etária contra a covid-19. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, agora todas as pessoas acima de 12 anos poderão se vacinar em qualquer posto de saúde da cidade. Aquelas que aguardam pela segunda dose, devem seguir o dia em que foi marcada a aplicação.

"A partir de hoje fica disponível para qualquer pessoa acima de 12 anos poder se vacinar em qualquer posto de saúde. Então, se encerra a vacinação da primeira dose na cidade do Rio", afirmou Soranz.

DIA que ainda não foi definido se a vacinação ocorrerá todos os dias da semana. A expectativa é que saia uma resposta neste domingo (26). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou aoque ainda não foi definido se a vacinação ocorrerá todos os dias da semana. A expectativa é que saia uma resposta neste domingo (26). Além disso, ainda não é possível saber se as pessoas poderão escolher qual vacina tomar.

"Vamos ver se teremos opções em estoque. Depende do movimento de hoje e de futuras entregas".

Soranz comentou também sobre a vacinação deste sábado, chamada de "mega repescagem" e "mega vacinação" e citou que mais de 60 mil pessoas compareceram aos postos de saúde. "A expectativa é vacinar mais de 100 mil pessoas. A adesão está muito boa. Só hoje, 62 mil doses já foram aplicadas", disse o secretário por volta do meio-dia.

No fim da tarde, às 18h44, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que foram aplicadas 123,3 mil doses do imunizante contra a covid-19. Esse foi o recorde de vacinação em um só dia, de acordo com a pasta.

Sobre a dose de reforço para os profissionais da saúde, o secretário informou que a aplicação depende do anúncio do órgão responsável. "Provavelmente a gente começa a vacinação dos profissionais depois do anúncio do Ministério de Saúde. Seria por idade, pelo tempo que vacinou. A gente precisa aguardar".