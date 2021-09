Prefeitura do Rio de Janeiro faz mega repescagem e mega vacinação neste sábado (25) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prefeitura do Rio de Janeiro faz mega repescagem e mega vacinação neste sábado (25)Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/09/2021 14:15 | Atualizado 24/09/2021 14:17

Rio - Todas as pessoas acima de 12 anos que tiverem com a vacinação atrasada e que irão se imunizar na "mega vacinação" promovida pelo município do Rio, neste sábado (25), terão as vacinas da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer à disposição. Esse momento, excepcional no calendário, só foi possível pois, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a cidade tem estoque das três principais vacinas usadas no Brasil.



"Devido à farta de quantidade de doses disponíveis, as pessoas vão poder escolher qual vacina tomar. A gente quer que essas pessoas se vacinem. Se eles estavam esperando uma vacina específica, esse é o momento", disse Soranz ao DIA. Ele ainda alertou: "os outros dias, obviamente, as pessoas não vão poder escolher qual tomar".

O sábado (25), dia da "mega repescagem" e " mega vacinação" de adolescentes acima de 12 anos marca o fim do calendário de vacinação por idade, após 9 meses em andamento. Mais de 9 milhões de doses já foram aplicadas na campanha, ultrapassando metade da população carioca total com o esquema vacinal completo e 99% dos adultos imunizados.

Nesta sexta-feira (24), podem se vacinar com a primeira dose adolescentes de 13 e 12 anos; e no sábado (25), quando os postos funcionarão das 8h às 17h, todas as idades a partir de 12 anos. Já com a segunda dose, a expectativa é vacinar 80 mil pessoas nos próximos dias. Além disso, os idosos de 84 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão com 40 anos ou mais receberão a dose de reforço até o final de semana.

O prefeito Eduardo Paes, se mostrou animado para a repescagem e mega vacinação de adolescentes na cidade. Através do seu Twitter, ele escreveu:

Que emocionante ver a molecada de 12/13 anos vacinando com seus pais. Bom saber que a ignorância, a terra plana e o negacionismo não prosperam! Amanhã é dia de super repescagem! Não deixem de ir se vacinar. E semana que vem devemos reduzir o intervalo entre as doses de vacina! — Eduardo Paes (@eduardopaes) September 24, 2021

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, acredita que o passaporte da vacina tenha incentivado ainda mais cariocas a se imunizar: "Tivemos uma procura alta de pessoas buscando se vacinar na repescagem. Ficamos felizes em vaciná-las".

Até a última quinta-feira (23), 5.457.460 pessoas haviam tomado a D1 de CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer, e outras 139.758 receberam o imunizante da Janssen, que tem o esquema vacinal de dose única (DU). Esse total representa 96,8% da população carioca elegível para a vacinação (a partir de 12 anos) com a imunização iniciada ou concluída. Entre as pessoas que seguem o esquema vacinal de duas doses, 3.382.976 já receberam a D2, o equivalente a 60,9% da população elegível com a imunização completa. As doses de reforço (DR) em idosos já somam 52.360 aplicações.



A SMS-Rio disponibiliza mais de 280 pontos de vacinação em toda a cidade, funcionando de segunda-feira a sábado, para facilitar o acesso da população à vacina. A lista desses pontos, seus horários de funcionamento, o calendário de vacinação e outras informações estão disponíveis em coronavirus.rio/vacina e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura do Rio. A vacinação em domicílio está disponível para idosos acamados (DR) e PcD com 12 anos ou mais e pode ser solicitada pelo site coronavirus.rio/vacinacaoemdomicilio ou pelo WhatsApp 21 97620-6472 (canal de atendimento de segunda a sexta-feira, de 9h a 16h). O prazo para o agendamento é de 30 dias.

