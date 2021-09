Saúde do Rio anuncia mega vacinação para adolescentes a partir de 12 anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/09/2021 19:03

Rio - A Secretaria de Saúde do município do Rio inicia nesta sexta-feira (24) uma mega vacinação contra a covid-19 para os adolescentes de 12 e 13 anos. No sábado (25), a ação se intensifica, vacinando com a primeira dose todos os adolescentes de 12 anos ou mais. As unidades vão funcionar de 8h a 17h nos dois dias. A mega vacinação marca o fim do calendário de primeira dose por idade na cidade do Rio.

Os postos de saúde e clínicas da família fazem repescagem da primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais, grávidas, lactantes e puérperas e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. As unidades também seguem aplicando a segunda dose de todos os imunizantes, conforme a data estipulada no comprovante da vacinação.



Nesta sexta-feira (24), também tomam a dose de reforço os idosos de 85 anos ou mais e imunossuprimidos com 40 anos ou mais. No sábado (25), é a vez de idosos com 84 anos ou mais e imunossuprimidos com 40 anos ou mais.

