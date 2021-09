Cigarros apreendidos - Divulgação

Publicado 23/09/2021 20:38

Rio - Três homens foram presos, em flagrante, por roubarem uma carga de cigarro da Souza Cruz, no Barreto, em Niteói, Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quinta-feira (23). A ação foi realizada após policiais do programa Segurança Presente receberem a informação de um veículo suspeito e, após cerco, os ocupantes atiraram contra os agentes.



Dois criminosos foram capturados e o terceiro tentou fugir, mas logo foi pego pela equipe. Um dos suspeitos já possuía cinco mandados de prisão pelo mesmo crime. Os três foram levados para a 76ªDP (Niterói).