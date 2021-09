Marcelo Freixo durante evento que oficializou coligação com o partido Rede Sustentabilidade - Reprodução

Publicado 23/09/2021 19:25 | Atualizado 23/09/2021 20:27

Rio - O apoio do partido Rede Sustentabilidade à pré-candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Estado do Rio foi formalizado, na tarde desta quinta-feira, na sede do PSB no Rio, no Centro. A coligação foi firmada em entrevista coletiva de Freixo e Marina Silva, que teve a presença de lideranças locais, como os deputados federais Alessandro Molon (PSB) e Jandira Feghali (PC do B), e o deputado estadual Carlos Minc (PSB).

"O estado precisa ser governado com ética pelas forças progressistas. A fome e o desemprego estrutural voltaram. O Rio não pode mais ser governado pela máfia. Os ex-governadores foram presos e deixaram o Rio nessa situação, dominado pelo tráfico de drogas e pela milícia. Hoje há um grande número de pessoas para as quais a constituição não vale. E elas estão bem perto da gente, daqui a cinco, 10 minutos de distância", disse Freixo, destacando a necessidade de união dos partidos de centro-esquerda:

"A gente precisa pegar a história do Rio em nossas mãos. E a gente tem que fazer isso juntos. Não é uma chance, é uma necessidade".

Marina Silva destacou a relevância do Rio para o cenário nacional e a necessidade de combate à corrupção:

"O Rio, por ter sido a capital do Brasil e ter uma vida cultural muito intensa, faz parte do imaginário coletivo dos brasileiros. Muitos líderes do Acre sempre foram acolhidos no Rio. O próprio Chico Mendes foi muito bem recebido no Rio de Janeiro. É um endereço de segurança para nós. Apesar disso, é um lugar que sofre com violência, com a discriminação dos mais vulneráveis, que estão sofrendo nas comunidades. Freixo se dedicou a resolver estruturalmente esses problemas. Que a gente faça um verdadeiro mutirão de solidariedade para a legítima defesa do Rio, para combater à corrupção institucionalizada. Que o Rio tenha um governo sustentável, do ponto de vista social, ambiental, e principalmente político e ético".