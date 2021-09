Prefeitura entrega alvarás para a prática de esportes na praia da Barra Foto: Marcos de Paula / Prefeitura do Rio - Foto: Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 23/09/2021 21:35

Rio - A Prefeitura do Rio regularizou, nesta quinta-feira, a prática de atividades esportivas na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Cerca de 50 instrutores de escolinhas de diferentes modalidades receberam o alvará para utilização do espaço.



“A legalização de todos os esportes na praia era feita por algumas secretarias. Era difícil até para a Guarda Municipal manter o ordenamento. Pedi ao prefeito Eduardo Paes para juntarmos tudo e fazermos um alvará único. Reunimos todas as informações das secretarias, subprefeituras, para fazer o melhor possível e sem prejudicar ninguém. O secretário Pedro Paulo abraçou a ideia e hoje todos sabem como funciona. A ajuda de vocês que usam o espaço é fundamental também”, afirmou o secretário de Esportes, Guilherme Schleder.



A Secretaria de Esportes já recebeu cerca de 500 pedidos de alvarás para a prática de atividades esportivas em todo Rio. Do total, 150 foram apenas na Barra da Tijuca. “A Seop tem a missão de organizar o espaço público, fazer a cidade ser do cidadão. E o secretário de esportes teve a iniciativa de fazer a organização para as pessoas desenvolverem as atividades esportivas, que são também econômicas. Esse conceito de regularização e diálogo faz com que seja uma iniciativa duradoura”, disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.