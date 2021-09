Material apreendido - Reprodução

Rio - Um adolescente conhecido como “Olho de gato”, de 17 anos, foi apreendido por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em uma ação da especializada no bairro Ilha da Conceição, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

O adolescente possuía um mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da Vara da Infância, Juventude e Idoso de Niterói por fato análogo ao tráfico e associação para o tráfico de drogas na Comunidade do Palácio. Segundo a polícia, o menor já foi apreendido pelo mesmo motivo, em outras duas ocasiões, além de portar arma de fogo.

A equipe abordou o adolescente após uma investigação com recursos de inteligência da unidade, pois o rapaz estava escondido em uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. O rapaz foi localizado no local onde passava a noite. Ele foi capturado sem resistência.



Uma arma falsa foi apreendida e diversos objetos como celulares, cordão e relógios que o adolescente não soube explicar de onde eram foram encontrados. O menor será encaminhado para a Degase.



