Secretaria de Fazenda e Procon Estadual realizam operação conjunta Divulgação

Publicado 23/09/2021 18:59

Rio - Lojas de autopeças e oficinas especializadas na instalação de kits de GNV foram o alvo de uma operação conjunta realizada, na última quarta (22) e nesta quinta-feira, pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ), pelo Procon Estadual e pela Delegacia de Defraudações da Polícia Civil, com o apoio de Procons municipais. Foram vistoriados 25 estabelecimentos nos seguintes municípios: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Magé, Teresópolis, Itaguaí, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Rio das Ostras, Macaé e Cabo Frio.



Em cinco locais fiscalizados, os Auditores Fiscais da Receita Estadual encontraram máquinas de cartão de crédito e débito cadastradas no CNPJ de outras empresas. Dois estabelecimentos não possuíam inscrição estadual e foram interditados pelo Procon. Uma das empresas não comprovou a origem do estoque e o responsável pela loja foi levado pela Polícia Civil para prestar depoimento.



As lojas interditadas estão impedidas de realizar qualquer tipo de atividade relacionada à manutenção ou instalação de GNV até que a situação seja regularizada e comprovada junto ao Procon-RJ.