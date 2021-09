Confronto aconteceu entre criminosos e PMs do 7ºBPM (São Gonçalo) - Divulgação

Publicado 23/09/2021 17:24

Rio - Dois suspeitos foram baleados e mortos após troca de tiros com PMs, nesta quinta-feira, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com registros do 7º BPM (São Gonçalo), a dupla foi encontrada baleada, portando duas pistolas, rádio comunicador e drogas, após confronto entre PMs e criminosos. Homens chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Os policiais militares estavam em patrulhamento na RJ-104, quando foram acionados para apurar denúncia de que um grupo de criminosos estaria praticando assaltos na via. Ao chegarem no local, os PMs foram atacados pelos criminosos. Após cessar a troca de tiros, os dois suspeitos foram encontrados baleados.

Com a dupla, os policiais apreenderam duas pistolas, um rádio comunicador e drogas. Eles chegaram a ser socorridos pelos PMs para o Hospital Estadual Alberto Tores (HEAT), no Colubandê, em Niterói, mas não resistiram aos ferimentos.