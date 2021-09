Segue em vigor o Aviso de Ressaca, da Marinha do Brasil, com previsão de ondas de 2,5 a 3,5 metros com validade até 21h de sexta-feira - Robson Moreira

Segue em vigor o Aviso de Ressaca, da Marinha do Brasil, com previsão de ondas de 2,5 a 3,5 metros com validade até 21h de sexta-feiraRobson Moreira

Publicado 23/09/2021 16:32 | Atualizado 23/09/2021 17:46

Rio - A quinta-feira permanecerá com céu nublado. De acordo com o Alerta Rio, até o final do dia o transporte de umidade do oceano manterá muitas nuvens na cidade do Rio. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) e não há previsão de chuva.

Segue em vigor o Aviso de Ressaca, da Marinha do Brasil, com previsão de ondas de 2,5 a 3,5 metros com validade até 21h de sexta-feira (24).

Na sexta-feira (24), haverá predomínio de céu nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) com rajadas fortes (52 km/h a 76km/h) nos períodos da tarde e noite.

No sábado (25), áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera deixarão o céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca a moderada, isolada, durante a tarde e noite. Os ventos estarão moderados a fortes (18,5 km/h a 76 km/h) entre a tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova menos que 5 mm.

Entre o domingo (26) e a segunda-feira (27), um sistema de alta pressão influencia as condições de tempo. Assim, haverá predomínio de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva na cidade do Rio de Janeiro.