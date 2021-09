VÍRUS COVID - REPRODUÇÃO

Publicado 23/09/2021 17:33 | Atualizado 23/09/2021 17:34

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 1.275.932 casos confirmados e 65.382 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.062 novos casos e 155 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,12%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.204.093 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 45,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 30,4%.



Calendário dos próximos dias

Idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose da vacina contra covid-19 até 28 de fevereiro no município do Rio já podem receber a dose de reforço na cidade do Rio. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (22) após uma reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à covid-19. O calendário já divulgado para a dose de reforço por idade também permanece em vigor.



Nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio vacina idosos com 85 anos ou mais e o objetivo é chegar à faixa etária de 84 anos no sábado. A dose de reforço é destinada aos idosos que receberam a segunda aplicação ou dose única há, pelo menos, três meses.



O calendário para dose de reforço para pacientes imunossuprimidos também já foi divulgado: pacientes com 40 anos ou mais já podem receber a terceira dose, assim como os que têm acima de 60 anos e tomaram a segunda dose até 28 de fevereiro; a partir do dia 29 de setembro, é a vez de pacientes com 12 anos ou mais. É preciso levar comprovante de vacinação, documento de identificação e laudo médico digital do Cremerj com data inferior a 60 dias.



Os adolescentes de 13 anos recebem a primeira dose até sexta-feira (24). Nesta sexta, são vacinados os meninos de 13 anos. No sábado, a repescagem é para adolescentes de 14 anos ou mais e terceira dose para quem tem 84 anos ou mais.