Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 23/09/2021 17:03

Rio - A Marinha emitiu, na manhã desta quinta-feira, um alerta de ressaca no litoral do Rio. A partir desta sexta, há a previsão de ondas com até 3,5 metros de altura da Costa Verde, no Sul do Rio, até Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

No trecho entre Arraial do Cabo e São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, as ondas podem chegar aos três metros de altura. De acordo com o ClimaTempo, o fim de semana no Rio deve permanecer frio e chuvoso. Nesta sexta-feira, a máxima prevista é de 28ºC e a mínima, de 13ºC. Não há previsão de chuva.

Já no sábado estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre os 29ºC e os 16ºC. No domingo, há a previsão de ter sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima deve chegar aos 31ºC e a mínima, aos 18ºC.