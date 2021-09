Vereador foi preso nesta quinta-feira junto com a mãe do menino Henry Borel - Reginaldo Pimenta

Vereador foi preso nesta quinta-feira junto com a mãe do menino Henry BorelReginaldo Pimenta

Publicado 23/09/2021 19:48

Rio - A Justiça do Rio aceitou o pedido da defesa para que o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o dr. Jairinho, participe da audiência para depoimento das testemunhas por videoconferência. Marcado para o dia 6 de outubro, às 9h30, o julgamento irá ouvir as testemunhas da acusação.

Na ocasião, a juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio, não irá interrogar Jairinho e Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, 4 anos. No início de setembro, a magistrada determinou que as testemunhas da defesa sejam ouvidas após o encerramento da acusação por causa da quantidade de pessoas

Preso desde abril, Jairinho é acusado de torturar e matar o enteado, Henry Borel, de apenas 4 anos, no apartamento onde vivia com a mãe da criança, Monique Medeiros — também presa pelo crime. O ex-vereador ainda é alvo de outras três denúncias, duas por torturar filhos de ex-namoradas e uma por violência doméstica.



Em julho, por votação unânime, com 49 votos, a Câmara Municipal de Vereadores do Rio decidiu pela cassação do mandato de Jairinho por quebra de decoro parlamentar . Essa é a primeira vez que um vereador eleito terá seus direitos políticos anulados pela Casa. Com a decisão, Jairinho se torna inelegível por oito anos.