Publicado 23/09/2021 22:07

Rio - O Governo do Rio fez o repasse de R$ 548 milhões para os 92 municípios do estado. O montante foi arrecadado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) referente ao período entre 13 a 17 de setembro e correspondem à distribuição de parte da arrecadação de Royalties do petróleo e dos tributos ICMS e IPVA.

Em setembro, o total depositado foi de R$ 833 milhões. Desde o início de 2021, os municípios receberam um total de R$ 10,92 bilhões do Governo do Estado. Os valores transferidos aos municípios variam por causa dos prazos da legislação, podendo haver até cinco datas de repasses. As variações destes depósitos oscilam segundo o calendário mensal, os prazos de recolhimento tributário e o volume dos recursos arrecadados.