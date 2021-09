Bombeiros fazem buscas no local - Reprodução

Publicado 23/09/2021 19:39 | Atualizado 23/09/2021 20:57

Rio - Uma criança morreu e outra ficou ferida após um desabamento na Rua da Comissão, em Lins de Vasconcelos, na noite desta quinta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte do Rio.

Homens do quartel do Méier em conjunto com a Defesa Civil atuam no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do ferido levado ao Salgado Filho. Segundo relatos, uma terceira criança que estava no local conseguiu fugir.