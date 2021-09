Fiscais do Inea são atacados a tiros por criminosos - Divulgação

Publicado 23/09/2021 16:56

Rio - Uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foi recebida a tiros, na tarde desta quinta-feira, quando chegavam no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, para realizar uma vistoria. Os técnicos foram acionados para averiguar um denúncia de construções irregulares em área protegida desse município.



Ao chegarem ao local, uma viatura que conduzia os técnicos foi atingida por dois tiros. De acordo com o Inea, ninguém ficou ferido no ataque. Também não foi possível identificar os autores dos disparos. Os técnicos foram até a 132ª DP (Arraial do Cabo), onde prestaram esclarecimentos.

O caso está sendo investigado.