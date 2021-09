Policiais dizem que foram atacados pelos criminosos - Reprodução/Google Maps

Publicado 23/09/2021 16:48

Rio - Um homem, de 36 anos, morreu durante um confronto com PMs do 33º BPM (Angra dos Reis) na noite desta quarta-feira, no bairro Areal, em Angra dos Reis, na Região de Cabo Verde do Rio. Ele é apontado pela Polícia Militar como chefe de uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região.

De acordo com a corporação, uma equipe de militares estava patrulhando às margens da BR-101 (Rio-Santos) quando foram alvejados por criminosos que saiam do bairro Areal. Os policiais revidaram, o que gerou um confronto.

Após a troca de tiros, os policiais realizaram um cerco no local e encontraram um homem baleado no chão. Ele chegou a ser socorrido pelos agentes e levado para Hospital Municipal da Japuíba, mas acabou morrendo na unidade de saúde.

Junto com o suspeito foram apreendidos um fuzil, um carregador 556, 30 pedras de crack, um radio comunicador e munição. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia, onde o caso foi regitrado.