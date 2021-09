PMs apreendem drogas a contabilizar, rádios transmissores e uma pistola com três suspeitos na comunidade Nova Grécia - Divulgação

PMs apreendem drogas a contabilizar, rádios transmissores e uma pistola com três suspeitos na comunidade Nova GréciaDivulgação

Publicado 23/09/2021 16:12

Rio - Um suspeito morreu e outros dois foram presos após um intenso confronto com militares do 7º BPM (São Gonçalo) na comunidade da Nova Grécia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na manhã da última quarta-feira. Segundo a PM, uma equipe da unidade realizava patrulhamento de rotina pela RJ-104 quando se deparou com ocupantes de um veículo, modelo Jeep Renegade, em atitude suspeita.



Ao tentar abordar o veículo, os suspeitos fugiram em direção à comunidade da Nova Grécia, onde houve confronto. Moradores que saíam de casa para trabalhar contaram que ficaram bastante assustados com a quantidade de tiros disparados.

Na troca de tiros, o suspeito identificado como David Pablo Silva de Souza foi baleado e socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Com os suspeitos, foram encontrados uma pistola calibre 9 mm, rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas. Os dois presos e o material foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.