Espaço Memória será reaberto ao públicoDivulgação

Publicado 23/09/2021 15:38

Rio - Inaugurado em dezembro de 2010, como uma das ações de comemoração do centenário do Bondinho Pão de Açúcar, o Espaço de Memória retorna à programação do parque com a exposição permanente “História de um Fio”. A exposição remonta a história do local desde a sua fundação, em 1912, até os dias atuais. O espaço é ocupado pelo antigo maquinário da estação original, que dava acesso ao Pão de Açúcar e que esteve em funcionamento até 1972.

O objetivo é fazer com que o visitante visualize como eram os primeiros equipamentos do parque. Além disso, a exibição ainda conta com peças que fizeram parte de momentos históricos, assim como conteúdos audiovisuais, animações, composições digitais e depoimentos que falam sobre a trajetória do parque, a arqueologia e a paisagem.



“O Cocuruto é um espaço muito especial. É onde a memória do Bondinho está viva e é apresentada aos visitantes para que possam conhecer a nossa história. É possível ver como era o primeiro maquinário de uma das estações que foi preservado no local original, como estava à frente do seu tempo e como o parque sempre teve a inovação como um valor essencial desde a sua fundação.”, explica Sandro Fernandes, CEO do Bondinho Pão de Açúcar.

Quem visitar o espaço encontra também uma área dedicada aos souvenirs e obras de arte com reproduções da paisagem carioca tendo o Pão de Açúcar e o Bondinho como grandes protagonistas. A entrada no museu é gratuita para visitantes do parque, basta realizar a compra do bilhete para acesso ao parque, e o horário de funcionamento segue o do Bondinho Pão de Açúcar: de segunda a quinta das 10h às 19h e sexta a domingo das 09h às 19h.



A reabertura do Cocuruto adota um protocolo de segurança sanitária de combate à Covid-19; com a capacidade do espaço reduzida e dispensers de álcool em gel disponibilizados no espaço.

Serviço:

Data: a partir de 23/09

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 10h às 19h, sexta a domingo, das 09h às 19h.

É obrigatório apresentar comprovante de vacinação físico ou no app Conecte SUS e documento

de identificação com foto para entrada no parque. Mais informações no site

(www.bondinho.com.br).

Valor dos ingressos: R$ 120,00 (adultos) e R$ 60,00 (meia entrada).