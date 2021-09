Assaltantes são presos após perseguição em Itaboraí, um deles tentou se camuflar como botijão de gás - Divulgação

23/09/2021

Rio - Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (23) pela Polícia Militar em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. A dupla é suspeita de uma série de assaltos na rodovia estadual RJ-104, conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Manilha. Para tentar despistar a polícia, um deles invadiu uma residência e tentou se 'camuflar' com a capa de um botijão de gás.

A dupla estava em um carro roubado e foi abordada por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Ao serem parados pela polícia, os dois fugiram e ainda trocaram tiros com os policiais. Após vasculharem as ruas do bairro, a dupla foi presa.

Um dos assaltantes chegou a invadir uma residência e se escondeu na cozinha, ao lado do fogão. Com a dupla, a polícia um revolver calibre 38 e drogas.

Moradores estavam revoltados e tentaram agredir os assaltantes, mas foram contidos pelos policiais.

Em nota, a assessoria da Secretaria Estadual da PM disse que a equipe do BPRv foi alertada, por meio do Cerco Eletrônico, de que um veículo furtado estaria transitando pela referida via. "Imediatamente, os policiais realizaram um cerco tático e localizaram o automóvel".

A ocorrência encaminhada para a 71ª DP (itaboraí).