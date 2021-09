Prefeitura do Rio lançou edital para licitação para cessão do Polo Cine Vídeo - Divulgação

Publicado 23/09/2021 15:08

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Rio-Urbe e da RioFilme, lançou, na última quarta-feira (22), o edital para licitação da cessão de uso do Polo Cine Vídeo. O terreno localizado na Barra da Tijuca já conta atualmente com 16 construções e a cessão é para que o local tenha estúdios com infraestrutura de ponta para o setor audiovisual no Rio de Janeiro.

Toda área que abrigará o Polo Cine Vídeo possui cerca de 60 mil m². O vencedor do edital de 92 milhões de reais terá a cessão para exploração de uso do espaço por 30 anos. Em contrapartida, precisará reformar os 16 prédios já existentes e construir mais oito novos estúdios. Serão 6.500 m² de novas edificações.

A abertura dos envelopes da licitação ocorrerá no dia 26 de outubro, às 10h30. Os vencedores da concorrência terão que arcar com toda a manutenção geral do espaço, como iluminação, instalações prediais, tratamento acústico, sistema de áudio e vídeo, climatização, paisagismos, entre outros.

A modernização dos escritórios, restaurantes, casas de geradores e transformadores também fazem parte do escopo. Durante o período de obras, eles estarão isentos do pagamento do valor da outorga do espaço.

A reestruturação do Polo Cine Vídeo é uma das metas do plano de Retomada do Audiovisual da RioFilme que tem como objetivo fortalecer o ambiente produtivo e exibidor na cidade.