Localização dos corpos ficava dentro de condomínio fechado, cercado por mata, na Rua Waldir dos Santos, no Engenho PequenoReprodução

Publicado 23/09/2021 14:34

Rio - Dois homens executados foram encontrados por policiais militares, no início da manhã desta quinta-feira, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. PMs do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para localidade na Rua Waldir dos Santos, em área comandada pela facção Comando Vermelho.

De acordo com informações preliminares, a dupla, com idade de 32 e 21 anos, antes de ser morta, teria entrado em confronto com os executores. Disparos foram ouvidos por moradores da região. No mesmo local onde os corpos foram encontrados, foi apreendida uma moto e partes de uma pistola.

O local onde o crime teria acontecido fica dentro de um condomínio, na Rua Waldir dos Santos, área cercada por mata.

Segundo registro do 7º BPM, ao chegarem no local, os policiais se depararam com os corpos dos dois homens já no chão, ambos sem vida. A Polícia Civil foi acionada para realizar perícia no local.