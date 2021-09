Formatura de policiais Cote e Core na Cidade da Polícia - Fábio Costa/Agência O Dia

Formatura de policiais Cote e Core na Cidade da PolíciaFábio Costa/Agência O Dia

Publicado 23/09/2021 14:25

Rio - A Polícia realizou, nesta quinta-feira, na Cidade da Polícia, a formatura da nova turma do Curso de Operações Táticas Especiais (Cote), ministrado pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Foram 13 formandos entre policiais civis do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas e Mato Grosso do Sul, agentes das polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF).