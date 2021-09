Equipes do 14º BPM trocam tiros com criminosos da comunidade Vila Aliança, em Bangu - Divulgação

Publicado 23/09/2021 14:14 | Atualizado 23/09/2021 16:17

Rio - Uma moradora foi baleada e um suspeito ficou ferido na manhã desta quinta-feira após um intenso confronto entre militares do 14º BPM (Bangu) e criminosos na comunidade Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14° BPM (Bangu) foram atacadas a tiros por criminosos em um carro na Estrada do Engenho, altura da Estrada do Taquaral. Houve confronto, um suspeito ficou ferido e os outros criminosos conseguiram fugir para o interior da comunidade Vila Moretti.

Na ação, uma moradora, sem identidade revelada até o momento, foi baleada próximo ao pescoço e levada ao Hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Informações preliminares dão conta de que a vítima está lúcida e seu estado de saúde é estável.

Posteriormente, os criminosos tentaram fechar as ruas com caminhões que trafegavam pela região. Um motorista de veículo de carga foi feito refém pelos criminosos por instantes, sendo resgatado pelos policiais sem ferimentos. Durante confronto, um policial foi ferido de raspão no ombro e também socorrido ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo.

As equipes do 14º BPM continuam no local e o policiamento foi reforçado. Na ação, foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56, um rádio transmissor e cinco granadas. O confronto acontece dois dias depois que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) instalaram barricadas na Estrada do Taquaral, para dificultar incursões da Polícia.

Em uma imagem divulgada por uma página de notícias nas redes sociais, é possível ver que pessoas que aguardavam atendimento em uma Clínica da Família, na Estrada do Taquaral, se jogaram no chão da unidade para se proteger dos tiros.

Moradores relataram intenso tiroteio entre criminosos e PMs na comunidade Vila Aliança, em Bangu Reprodução/Redes Sociais

Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o momento em que um morador pergunta se mulher havia sido baleada.

MORADOR BALEADO AGORA NA VILA ALIANÇA TCP pic.twitter.com/pJoiVnK088 — Favela NA VEIA RJ (@CpxDoAlemoCpxD1) September 23, 2021

Em um outro vídeo, moradores registraram o intenso confronto que aconteceu por volta das 11h e permanece até o início da tarde.

A ocorrência segue em andamento.