Marina Silva é líder da RedeAgência Brasil

Publicado 23/09/2021 13:47 | Atualizado 23/09/2021 13:50

Rio - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) e a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva vão anunciar na tarde desta quinta-feira (23) uma aliança entre a Rede e o PSB. Uma entrevista coletiva foi marcada em apoio à pré-candidatura do deputado federal ao governo do Rio de Janeiro. Também participarão do encontro, na sede do PSB, no Centro do Rio, a presidente da Rede, Heloisa Helena, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Fabiano Contarato (Rede-ES), entre outras lideranças políticas estaduais de ambos os partidos.



"O apoio da Rede, com Marina Silva, é fundamental para a construção de um projeto de reconstrução econômica do Rio de Janeiro que seja baseado em investimentos em desenvolvimento sustentável. O Rio tem que voltar a crescer, gerar emprego e produzir riqueza. Estamos dialogando com todo mundo que está disposto a se unir em torno desse projeto de resgate do nosso Estado, que vem sendo saqueado por uma máfia que está há décadas no poder", afirmou Freixo.

O deputado federal e líder da Minoria na Câmara, Marcelo Freixo, deixou o Psol após 16 anos e se filiou ao PSB em junho deste ano. Freixo vem defendendo uma frente de oposição contra o bolsonarismo.