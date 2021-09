Parazinho (acima) e Khawan são envolvidos com tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 23/09/2021 12:14 | Atualizado 23/09/2021 12:41





Os transferidos são Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Bolado; José Benemário de Araújo, o Benemário, líder do tráfico do Mandela; e Márcio Gomes de Medeiros Roque, o Marcinho do Turano, que já estava em Bangu 1. Rio - Os quatro homens que permaneceram no pátio do Presídio Vicente Piragibe no último domingo (19) após o toque de recolher da unidade foram transferidos pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, até a conclusão das investigações sobre o caso. Naquele domingo, dois homens sequestraram um helicóptero para realizar um resgate na prisão.Os transferidos são Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça do Sabão, identificado pela Polícia Civil como mentor do plano de fuga ; Márcio Aurélio Martinez Martelo, o; José Benemário de Araújo, olíder do tráfico do Mandela; e Márcio Gomes de Medeiros Roque, o, que já estava em Bangu 1.

A Corregedoria da Seap realiza diligências nesta quinta-feira (23) no Instituto penal Vicente Piragibe para ouvir os servidores que estavam de plantão no domingo. Foi verificado que próximo à cantina da unidade havia uma pequena fogueira no chão, criando um rastro de fumaça que poderia ser um suposto sinal de localização.

A pasta afirma que imagens das câmeras de monitoramento apontaram movimentação atípica e suposto envolvimento dos internos. Durante a análise, o setor de Inteligência também checou a movimentação em outras unidades prisionais do Complexo de Gericinó, no mesmo horário que seria a tentativa de resgate e não foi encontrada nenhuma movimentação fora do comum nos locais.

