Helicóptero sequestrado faz manobra em cima de batalhão - Reprodução/Whatsapp

Publicado 22/09/2021 16:27 | Atualizado 22/09/2021 19:44

Rio -- Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeção, era o alvo dos dois criminosos que sequestraram um helicóptero, no domingo, mas que fugiram após ter a tentativa de resgate frustrada pela ação do piloto, de acordo com informações apuradas pela reportagem do O Dia. Ele tem influência no Morro do Sabão, em Niterói.

Cabeção foi condenado, em 2009, a 52 anos de prisão pela morte de dois policiais civis durante tentativa de resgate de um preso no Fórum da Ilha do Governador, em 2005. Os outros dois criminosos que estavam na aeronave também foram identificados.

Para a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Organizadas Criminosas), a tentativa de resgate teve anuência do chamado Conselho do Comando Vermelho. Por conta disso, a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) chegou a transferir Marcinho do Turano, integrante do conselho, que estava no presídio Vicente Piragibe, mesma unidade onde Cabeção se encontra, para uma penitenciária de segurança máxima.