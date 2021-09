Drones também conseguem identificar automóveis em excesso de velocidade - Divulgação/Detran.RJ

Drones também conseguem identificar automóveis em excesso de velocidade Divulgação/Detran.RJ

Publicado 22/09/2021 18:10 | Atualizado 22/09/2021 18:13

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran-RJ) irá ceder drones que ajudarão em ações de monitoramento e apreensão de motos irregulares em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Os equipamentos devem começar a ser usados ainda neste mês. A novidade foi anunciada, na manhã desta quarta-feira, na sede do departamento.

A utilização dos equipamentos foi firmada em encontro entre o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, representantes do Segurança Presente de Niterói, da Operação Lei Seca e com o deputado estadual Coronel Salema (PSL).

Em sua rede social, o deputado comemorou a integração entre o Detran e as forças que colaboram na fiscalização. "União de forças em prol da população de bem de Niterói. Importante reunião", comemorou o parlamentar.