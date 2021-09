Imagens mostram motorista agredindo o outro condutor com um pedaço de madeira - Reprodução/Redes Sociais

Imagens mostram motorista agredindo o outro condutor com um pedaço de madeiraReprodução/Redes Sociais

Publicado 22/09/2021 16:33 | Atualizado 22/09/2021 18:43

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou uma briga entre motoristas de ônibus, na Rua Dias da Cruz, no bairro do Méier, na Zona Norte do Rio. As imagens publicadas pelo Rádio Motor Notícias aconteceram nesta terça-feira (21) e os envolvidos são condutores da linha municipal 247, que faz o trajeto Méier x Passeio, da Viação Verdun.



O vídeo foi gravado por um passageiro de um dos coletivos e mostra um motorista agredindo o outro condutor, que está dentro do ônibus, com um pedaço de madeira, até que um homem se aproxima da confusão e retira o objeto. A briga teria sido motivada por uma disputa por passageiros e foi apartada por taxistas. Confira as imagens.