Incêndio interdita Elevado Paulo de Frontin, sentido Centro - Reprodução

Incêndio interdita Elevado Paulo de Frontin, sentido CentroReprodução

Publicado 22/09/2021 16:48 | Atualizado 22/09/2021 17:16

Rio - Um incêndio em um carro interdita parcialmente o Elevado Paulo de Frontin no sentido Centro na tarde desta quarta-feira. As equipes da CET-Rio e do Corpo de Bombeiros atuam no local. No sentido Lagoa, a via também está parcialmente interditada. Trânsito congestionado com reflexos desde no Túnel Rebouças.

O Centro de Operações do Rio divulgou o incidente às 16h30. O Quartel do Humaitá foi acionado às 16h36.

Ainda não há informações de feridos, nem o que teria caudado o incêndio.