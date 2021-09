Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam homem que estuprava garotas de programa - Reprodução/Google

Publicado 22/09/2021 16:01

Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam, nesta quarta-feira (22), um homem que estuprava garotas de programa e as mantinha em cárcere privado na Baixada Fluminense. Os agentes cumpriram mandado de prisão temporária contra o homem, que não teve a identidade revelada.

As investigações começaram depois que uma das vítimas procurou a delegacia. Ela informou que, no último sábado (18), teria sido mantida em cárcere privado e violentada pelo homem. Segundo os agentes, ele contratava as mulheres em sites e por meio de aplicativos e, quando chegavam à residência dele, eram rendidas com um revólver.

No local, o homem obrigava que tivessem relações sexuais com ele, enquanto eram mantidas presas na casa, quase sempre em uma espécie de calabouço, além de terem seus celulares subtraídos. Na residência do homem foram encontrados documentos falsos, cartões de crédito em nome de várias pessoas e máquinas de cartão. Todo o material foi apreendido e será objeto de apurações futuras.

Segundo a Polícia Civil, pelo menos cinco vítimas foram identificadas, mas as investigações indicam que o número é maior. "Com o objetivo de identificar outras mulheres que possam contribuir com as investigações, a equipe da 58ª DP disponibilizou um telefone. Qualquer pessoa que tenha passado por situação semelhante pode procurar a delegacia por meio do número (21) 98096-1110", informou a corporação.