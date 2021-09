Marcos Paraíba é procurado - DIVULGAÇÃO

Publicado 23/09/2021 06:32 | Atualizado 23/09/2021 07:18

Rio - O Portal dos Procurados divulgou cartaz nesta quinta-feira (23) pedindo informações que levem até a localização de Marcos Antônio da Silva, o Marcos Paraíba, de 34 anos. O criminoso é um dos envolvidos na tentativa de sequestro de um helicóptero a fim de resgatar traficantes presos Presídio Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE) apurou que Marcos Paraíba é um dos criminosos que sequestrou o helicóptero no último domingo (19), em Angra dos Reis. Ele e outro envolvido pediram um carro de aplicativo no Fonseca, em Niterói, com destino ao heliponto da Lagoa. Depois, foram até a Costa Verde e se hospedaram em um hotel de luxo até retornar para o helicóptero e dar continuidade ao plano de resgate.

A intenção final era resgatar Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeção, chefe do Morro do Sabão; Márcio Gomes de Medeiros Roque, o Marcinho do Turano; e José Benemário de Araújo, o Benemário, um dos chefes do tráfico no Mandela e em Manguinhos, na Zona Norte. Todos estão no Complexo de Gericinó.

Marcos Paraíba está evadido do sistema penitenciário desde 2019, e possui anotações por homicídio, tráfico de drogas e ocultação de cadáver. A recompensa para quem der informações anônimas sobre a localização de Marcos Paraíba é de R$ 1 mil.

A comunicação pode ser feita através do Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099, do telefone (21) 2253 1177, ou do telefone 0300-253-1177, ou ainda através do aplicativo "Disque Denúncia RJ".