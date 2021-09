PM prende dois integrantes de quadrilha que aplicava golpes a partir de empréstimos consignados no Rio - Divulgação

Publicado 23/09/2021 12:23

Rio - A Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, dois integrantes de uma quadrilha de estelionatários acusada da prática do golpe do consignado, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Segundo os agentes do 27ºBPM (Santa Cruz), os acusados foram surpreendidos no momento em que recebiam dinheiro de mais uma vítima. Na ação, foram apreendidos dois celulares e dinheiro.

A ocorrência foi encaminhada para a 35ªDP.