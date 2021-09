Capivara bebê 'pegando jacaré' na Cidade de Deus - Reprodução/Instagram

Capivara bebê 'pegando jacaré' na Cidade de DeusReprodução/Instagram

Publicado 23/09/2021 11:16

Rio - Uma capivara bebê foi flagrada, nesta quinta-feira (23), "pegando jacaré" na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Um morador do bairro, que flagrou a cena, filmou e postou no Instagram. Em vídeo, que está circulando nas redes sociais, é possível ver a capivara bem tranquila aproveitando o passeio em cima de uma capivara adulta, acompanhada de outras capivaras atrás.

Confira o vídeo:

O vídeo contabiliza, até o momento, mais de 38 mil visualizações, 9 mil curtidas e quase 400 comentários.

A brincadeira de "pegar jacaré" consiste em tentar usar o próprio corpo para "pegar onda", de barriga, até chegar a parte mais rasa da praia, sem uso de prancha.

No entanto, na publicação, algumas pessoas chegaram a comentar que era um jacaré dando carona para o filhote de capivara, mas na imagem é possível ver que se trata de um passeio de capivaras em família pela Cidade de Deus.