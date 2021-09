Adolescente que caiu de escola inacabada na Zona Oeste segue estável | Rio de Janeiro | O Dia

Imagens feitas por moradores dos jovens que brincavam na obra, minutos antes da queda de Paulo. - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/09/2021 10:46

O Corpo de Bombeiros de Jacarepaguá foi acionado no local, por volta das 11h24, e socorreu o adolescente para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a SMS, a direção do hospital informou que estado de saúde do jovem permanece estável.

A Secretaria municipal de Educação (SME) explicou que as obras para construção da escola foram paralisadas na gestão anterior. O local, segundo a pasta, é um canteiro de obras, cujos tapumes para isolamento da área foram retirados pela própria população.

De acordo com a SME, a retomada das obras no local está prevista para acontecer em novembro deste ano.