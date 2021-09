Ruas da Grande Tijuca e Vila Isabel ainda sofrem com a falta de energia após forte ventania no Rio - Divulgação

Publicado 23/09/2021 10:02

Nesta quinta-feira, a previsão é que o céu fique nublado a parcialmente nublado e pode haver chuva fraca isolada pela manhã. De acordo com o sistema Alerta Rio, não há previsão de chuva na parte da tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 13ºC e máxima de 26ºC. Os ventos ficam de fracos a moderados.

Na sexta-feira (24), os ventos voltam a ficar de moderados a fortes, com o céu parcialmente nublado. Não há previsão de chuva e os termômetros podem registrar máxima de 30ºC e mínima de 12ºC. No sábado (25) pode haver chuva fraca a moderada durante a tarde e noite, e os ventos permanecem moderados a fortes, com temperatura máxima podendo chegar aos 32ºC e a mínima aos 14ºC, com céu parcialmente nublado a nublado.

Já no domingo (26), os termômetros podem marcar máxima de 32ºC e mínima de 16ºC e não há previsão de chuva. O céu fica parcialmente nublado e os ventos fracos a moderados. Na segunda-feira (27), a temperatura sobe, com os termômetros podendo registrar máxima de 35ºC e mínima de 18ºC. Os ventos ficam fracos a moderados e não há previsão de chuva.